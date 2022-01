Interview mit CDU-Generalsekretär Mario Czaja : „Ich halte das Schubladendenken für falsch“

Interview Berlin Er hat ein überzeugendes Ergebnis erhalten: Mit 93 Prozent wurde Mario Czaja (46) auf dem Parteitag der Union zum neuen CDU-Generalsekretär gewählt. Er sieht sich als Ergänzung zu Parteichef Friedrich Merz - und attackiert auch gleich die Ampel.

Czaja Ich bin eine Ergänzung im Team von Friedrich Merz . In der Opposition wird es Phasen geben, in der der Parteivorsitzende stärker unsere Positionen nach außen deutlich machen wird und für mich als Generalsekretär die Aufgabe besteht, die Partei nach innen zu organisieren. Es wird aber sicher auch Themen geben, wo ich stärker nach außen agiere. Wichtig ist, dass unsere Positionen deutlich erkennbar sind. Wir werden das situationsbedingt gut abstimmen.

Czaja Nein. Zum einen halte ich das Schubladendenken für falsch. Zum anderen liegt aber ja gerade in der Spannbreite die große Chance der Union als Volkspartei. Wir sind fest davon überzeugt, dass es gut ist, innerhalb einer Partei Positionen zu diskutieren, wo alle Flügel eine Rolle spielen. Der soziale und wirtschaftspolitische, aber auch die Erfahrungen von Stadt und Land, Jung und Alt, Ost und West.

Czaja Wir sind schon jetzt ein gut abgestimmtes Team. Friedrich Merz hat auf dem Parteitag darauf hingewiesen, worum es geht: Wir erwarten von Bundeskanzler Scholz endlich Führung und nehmen unsere Funktion als konstruktive Opposition an. Darüber hinaus werden wir den Rückenwind der Mitgliederbefragung nutzen für den inhaltlichen Erneuerungsprozess unserer Partei.

Czaja Die Ampel muss Positionen vorlegen, etwa bei dem großen Thema Impfpflicht. Wir haben vor Weihnachten der Regierung einen umfassenden Fragekatalog vorgelegt. Sie muss etwa beantworten, wie eine Impfpflicht ausgestaltet werden soll, für wen und ab wann sie gelten soll, ob sie die Einführung eines Impfregisters plant und welche Impfstoffe sie umfasst. Jetzt hat die Regierung wieder um Fristverlängerung gebeten, weil man sich offenkundig nicht einig ist. Und dann versteckt man sich hinter einer angeblichen Gewissensfrage. Das geht so nicht. Und auch in der Außenpolitik erwarten wir eine einheitliche Position, Stichwort Russland-Ukraine-Konflikt. Baerbock vertritt eine andere Auffassung als Scholz. Wir wissen gerade nicht: Steht die Ampel auf grün, rot oder gelb?

Sind Sie für Waffenlieferungen an die Ukraine oder dagegen?

Was erwarten Sie von der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Montag?

Czaja Die Bundesregierung muss für Klarheit sorgen, wie sie weiter mit der Impfpflicht umgehen will. Das muss mit den Ländern abgestimmt werden. Insofern erwarte ich einen Vorschlag der Regierung.

Czaja Wir tun gut daran, im Zuge des jetzt beginnenden Aufbruchs klug zu überlegen, wie wir die Zusammenarbeit in Partei und Fraktion am besten verzahnen. Die dafür erforderlichen Gespräche werden wir vertrauensvoll und vor allem intern führen. So gehört sich das.