Bildungschancen CDU für verpflichtende Deutschkurse für Kinder mit Sprachdefiziten

In einem zweiten Leitantrag will die CDU an den Aufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR erinnern. Die Erinnerung an den Mut der Menschen damals mahne, Freiheit sei keine Selbstverständlichkeit, sie müsse stets aufs Neue wertgeschätzt und verteidigt werden. „Sie wird von Panzern ebenso bedroht wie von Feinden im Innern oder der Gleichgültigkeit gegenüber ihrem Wert“, heißt es im Entwurf des Vorstands. Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine heißt es: „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen, die russische Aggression darf nicht erfolgreich sein.“ Zudem dürfe der russische Angriff „andere autoritären Regime nicht dazu ermutigen, in ihrer Region Gleiches zu versuchen und die Freiheit zu bedrohen“.