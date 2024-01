CDU-Chef im Interview Friedrich Merz sieht keine rechtsextremen Bestrebungen in seiner Partei

Berlin · Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Friedrich Merz, fordert im Interview mit unserer Redaktion die Bundesregierung in der Unterstützung der Ukraine zu einem Kurswechsel auf. Er spricht sich auch in aller Deutlichkeit gegen Rechtsextremismus in seiner Partei aus.

25.01.2024 , 10:34 Uhr

Friedrich Merz im Bundestag. (Archiv) Foto: dpa/Marco Rauch

„Die Bundesregierung muss ihren Kurs bei Taurus ändern. Dieses Zaudern und Zögern schadet auch deutschen und europäischen Interessen“, sagte Merz. Und weiter: „Militärisch können und müssen wir einfach mehr machen.“ Die Franzosen, die Briten und die Amerikaner lieferten Marschflugkörper, „wir liefern sie nicht. Aber in diesem Krieg sind Marschflugkörper von mittlerer Reichweite möglicherweise eine entscheidende Waffe“, betonte der CDU-Vorsitzende. Für den Fall einer Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten sollten seiner Auffassung zufolge Berlin und Paris eine Führungsrolle übernehmen. „Meine Befürchtung ist, dass sich die Europäer von einer erneuten Wahl von Donald Trump wieder einmal überraschen lassen. Es sind wieder die Schlafwandler unterwegs“, sagte Merz weiter. Eine Grundlage für die Zusammenarbeit bei zentralen Themen mit der Bundesregierung sieht Merz derzeit nicht. Der Union stelle sich auch eher die Frage, „ob die Bundesregierung daran überhaupt ein ernsthaftes Interesse hätte“. In diesem Zuge kritisierte Merz die SPD-Führung mit deutlichen Worten. Es sei „kein Zufall, dass die SPD-Spitze uns häufig in einem Atemzug mit der AfD nennt“. Die SPD verlege sich auf ihren Kampf gegen rechts und adressiere ihn damit auch an die Union. „Das weise ich mit aller Deutlichkeit und Klarheit zurück. Da hört der Spaß auf“, betonte der CDU-Chef. Es gibt keine „rechtsextremistischen Bestrebungen“ in der CDU“. Er lege für 99 Prozent seiner Parteimitglieder die Hand dafür ins Feuer, dass sie "anständige Christdemokraten" seien. Das gesamte Interview lesen Sie hier.

(RP)