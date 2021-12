Lindners Nachtragshaushalt : Unionsfraktion kündigt Beschwerde in Karlsruhe gegen Ampel-Budget an

Unionsfraktion kündigt Beschwerde in Karlsruhe gegen Ampel-Budget an

Berlin CDU und CSU wollen den 60 Milliarden schweren Nachtragshaushalt der Ampel-Koalition rechtlich prüfen lassen. Mit dem sollen Zukunftsinvestitionen im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung finanziert werden.

Die Unionsfraktion hat eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegen den Nachtragshaushalt der Ampel-Koalition angekündigt. CDU und CSU wollten das Budget „rechtlich überprüfen" lassen und „Normenkontrollklage" einreichen, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Das Bundeskabinett hatte am Montag einen 60 Milliarden Euro schweren Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht, mit dem in den kommenden Jahren Zukunftsinvestitionen im Bereich Klimaschutz und Digitalisierung finanziert werden sollen.