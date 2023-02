Per Mail und per Brief CDU fordert Maaßen jetzt auch schriftlich zum Austritt auf

Die CDU hat den früheren Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen nun auch schriftlich zum Austritt aus der Partei aufgefordert. Nach Informationen unserer Redaktion wurde Maaßen am Dienstagnachmittag per Mail und auch per Brief über die Forderung des Parteipräsidiums informiert. Parteikreise bestätigten dies auf Nachfrage.