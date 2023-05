CDU feilt an Grundsätzen Adenauer, Boccia und ein neues Programm

Einiges, was erarbeitet worden ist, wurde in den vergangenen Wochen bereits hitzig diskutiert. Linnemann ist das nur recht, schließlich soll die Öffentlichkeit mitbekommen, dass die CDU ein neues Grundsatzprogramm erarbeitet. Verworfen wurden demnach die teilweise kritisierten steuerpolitischen Ideen nicht - so will man den Einkommensteuertarif spürbar abflachen und die Einkommensteuergrenze, ab der der Spitzensteuersatz greift, deutlich erhöhen. „Zusammen mit der Abschaffung des Solidaritätszuschlags kann der Spitzensteuersatz für sehr hohe private Einkommen moderat angehoben werden“, heißt es in einem Klausurpapier, das unserer Redaktion vorliegt. Zudem will die CDU Sozialleistungen wieder mehr an die Bereitschaft zum Arbeiten koppeln. „Wir wollen das Prinzip des Forderns stärker herausstellen. Wer Sozialleistungen erhält, hat eine Bringschuld“, so Linnemann. Nach einer gewissen Zeit müsse derjenige dann auch eine Arbeit annehmen.