CDU erwägt höheres Rentenalter

Berlin Die Altersbezüge sollen 2019 um mehr als drei Prozent steigen. Das Rentenpaket der großen Koalition sieht weitere Verbesserungen vor. Nun wird eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit über 67 Jahre hinaus diskutiert.

Angesichts der weiter steigenden Lebenserwartung und wachsender Herausforderungen für die gesetzliche Rentenversicherung denkt der Unionsteil der Bundesregierung über Anreize für ein längeres Arbeiten über 67 Jahre hinaus nach. „Wir lehnen Steuererhöhungen zur Rentenfinanzierung strikt ab“, sagte Unionsfraktionsvize Hermann Gröhe unserer Redaktion. „Aber es wird künftig einen Maßnahmen-Mix geben müssen, um die gesetzliche Rente dauerhaft über 2025 hinaus zu stabilisieren: Dazu gehört, dass wir Sorge für ein weiterhin hohes Wirtschaftswachstum tragen. Es darf zudem kein Denkverbot geben, ob wir Anreize benötigen, auch länger als bis 67 Jahre zu arbeiten“, sagte Gröhe, der zugleich Mitglied der Rentenkommission der Bundesregierung ist. „Dass wir jetzt die Erwerbsminderungsrente deutlich verbessern, ist eine Voraussetzung dafür, dass wir in der Rentenkommission auch über ein längeres Arbeiten sachlich reden können“, fügte er hinzu.

Am Donnerstag wollen Union und SPD im Bundestag ihr Rentenpaket endgültig verabschieden, das deutliche Verbesserungen für Mütter, Erwerbsgeminderte und Geringverdiener enthält. Zudem sieht das Paket vor, das Rentenniveau – das Verhältnis der Rente zum Durchschnittslohn – bis 2025 auf 48 Prozent zu stabilisieren. Der Beitragssatz soll bis dahin nicht über 20 Prozent des Bruttolohns steigen. Um das Rentenpaket zu finanzieren, soll der Beitrag aber auch nicht mehr sinken dürfen, wie es 2019 möglich gewesen wäre.

Ungeachtet dieser Pläne werden die Renten wegen der hohen Beschäftigung und der noch stabilen Konjunktur Mitte 2019 um mehr als drei Prozent steigen – in Westdeutschland voraussichtlich um 3,18 Prozent, in Ostdeutschland um 3,91 Prozent. Die für die Erhöhung auch maßgebliche Lohnentwicklung in diesem Jahr steht aber noch nicht fest.