„Anti-Klima-Kurs“ Fridays for Future entlarvt Widersprüche der Union

Reemtsma zitierte Fakten zum Zusammenhang von Klimakrise und Extremwetterereignissen wie beispielsweise Starkregen und Daten zur Häufigkeit von Überschwemmungen in Deutschland in den letzten Jahren. Trotzdem habe der bayerische Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) bei einem Besuch in den bayerischen Flutgebieten in der vergangenen Woche erklärt, es gebe keine Vollkasko-Versicherung gegen den Klimawandel, es gebe neue Ereignisse. Söder sagte: „Damit konnte auch oder hat keiner normalerweise gerechnet. Vor dem Hintergrund müssen wir uns dem Thema Klimaschutz, aber auch Klimaanpassung noch viel stärker widmen in Deutschland.“