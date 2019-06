AKK nach der Klausurtagung : CDU-Chefin will ab sofort weniger Rücksicht nehmen

Berlin Annegret Kramp-Karrenbauer übt bei der Präsentation der Ergebnisse aus der Klausurtagung Selbstkritik, allerdings selbstbewusst. Einer sagt: Die Probezeit wurde verlängert.

Als sie vor die Presse tritt, sieht man ihr schon an, dass sie „Rückenwind“ und „Rückendeckung“ von den Parteispitzen bekommen hat, wie sie erzählt. Entschlossener und abgebrühter als vor einer Woche drückt sie das Kreuz durch und kündigt an, jetzt „mit der Arbeit richtig zu beginnen“. Dabei war die bisherige Arbeit für die Saarländerin schon die Hölle. Unzählige Auftritte im Europawahlkampf, Einbindung des konservativen Flügels, Versöhnung mit der CSU, Positionierung in der Migrationspolitik und irgendwie auch Abgrenzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel, damit sie ihren eigenen Weg finden kann. Wären da nur nicht immer diese großen Brocken, die sie erst zur Seite räumen muss. So mahnt Kramp-Karrenbauer zur Ruhe, Verlässlichkeit und Handlungsfähigkeit der Regierung. Und Parteivize Armin Laschet gibt der GroKo erst einmal nur eine Garantie bis Herbst. Das trägt weniger zur Stabilisierung der Lage bei.