„Kein Handlungsbedarf“: Kramp-Karrenbauer macht Merz keine Hoffnung auf Ministerposten

Berlin Die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihrem vormaligen Konkurrenten um das Amt, Friedrich Merz, eine Absage wegen eines Ministerposten erteilt.

Kramp-Karrenbauer betonte in der Zeitung zudem, dass es keinen Bruch zwischen Angela Merkel und ihr gebe, weil die Kanzlerin sie nicht über ihren Rückzug vom Parteivorsitz informiert hatte. „Als ich Generalsekretärin wurde, habe ich Angela Merkel ausdrücklich darum gebeten, nicht in ihre persönlichen Planungen einbezogen zu werden.“ Sie habe frei im Kopf sein wollen. „Insofern war es in Ordnung, dass die Kanzlerin auch mich an jenem Montag überrascht hat.“