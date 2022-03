„Haben uns geirrt“ : Merz kritisiert Entscheidungen in Ära Merkel zu Putin

Berlin Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat jahrelange Fehler deutscher Regierungspolitik im Umgang mit Russland kritisiert. In einem Gastbeitrag kommt er zu dem Schluss, die Politik müsse sich „eingestehen, dass wir uns geirrt haben“.

„Spätestens seit dem Einmarsch in die Ostukraine und der Annexion der Krim vor acht Jahren hätte uns allen, parteiübergreifend, klar sein müssen, was in diesem Land geschieht", schreibt Merz in einem am Mittwoch veröffentlichten Gastbeitrag für die Wochenzeitung "Die Zeit". In Deutschland sei "die Reihe der Fehleinschätzungen und die daraus resultierende Serie an Fehlern besonders lang."