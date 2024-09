Kanzlerkandidat der Union Friedrich Merz – einer, der anecken kann

Am Ziel ist er jedenfalls noch lange nicht, obwohl er das Rennen um die Kanzlerkandidatur gegen den ehrgeizigen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder gewonnen hat – und alle nun gespannt darauf schauen, ob der CSU-Chef Wort halten und Merz ohne Wenn und Aber unterstützen wird. Merz will jetzt rein ins Amt und nicht nur an den Gitterstäben rütteln. Das wird ein politischer Marathon. Nicht ohne Risiko für die Union. Geht der Lauf gut aus, wird Merz auch seiner größten Rivalin in seinem politischen Leben zeigen wollen, dass er es besser kann – Angela Merkel. Wegen ihr stieg er einst aus der Politik aus, um nach ihrem Abgang wieder zurückzukehren.