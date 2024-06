CDU-Chef im Sommerinterview Diesmal kein Merz-Fauxpas - dafür ein Bitte

Nun also kein Interview-Fauxpas. Dafür aber eine Bitte an die ostdeutschen Wähler - wegen des Erstarkens der AfD und des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW). Die Ampel-Parteien spielten im Osten doch kaum noch eine Rolle, während die CDU zweitstärkste Partei sei, so Merz. „Wählerinnen und Wähler in Sachsen und Thüringen, die erwägen, bei den Landtagswahlen am 1. September SPD, FDP oder Grüne zu wählen - die allesamt einstellig sind und möglicherweise alle drei unter fünf Prozent landen - kann ich nur bitten, in dieser Situation die CDU zu wählen.“ Es gehe um „klare Verhältnisse“, die es nur mit der Union gebe.