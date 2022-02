Merz über Russland-Konflikt : „Freiheit notfalls auch militärisch verteidigen“

CDU-Chef Friedrich Merz spricht sich für zielgerichte Sanktionen vor allem gegen das Umfeld des russischen Präsidenten Putin aus. Foto: dpa/Sven Hoppe

Interview Berlin Der CDU-Vorsitzende rechnet im Moment nicht mit einer Rückkehr des russischen Präsidenten an den Verhandlungstisch. EU und Nato sollten Russland „sehr klar“ machen, dass man Frieden und Freiheit in Europa verteidigen werde. Zur Not auch militärisch, so Merz.