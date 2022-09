CDU-Chef schimpft beim Parteitag : Merz attackiert ARD und ZDF in Gender-Debatte

Merz attackiert ARD und ZDF in Gender-Debatte

Friedrich Merz, CDU Bundesvorsitzender, beim CDU Bundesparteitag in Hannover. Foto: dpa/Michael Kappeler

Hannover Mit deutlichen Worten hat sich CDU-Chef Friedrich Merz erneut indirekt gegen das Gendern im öffentlich-rechtlichen Rundfunk positioniert. Er sagte am Freitag auf dem Parteitag: „Universitäten, meine Damen und Herren, und öffentlich-rechtlicher Rundfunk sind keine Volkserziehungsanstalten.“

Sie hätten einen staatlichen Bildungs- und Informationsauftrag. Er forderte die Sender auf, sich an Regeln zu halten, „die wir uns alle in diesem Land gegeben haben - auch für die Verwendung der deutschen Sprache“.

Wenn man einen Auftrag ausführe, der mit Gebühren finanziert werde, dann könne man erwarten, dass man sich an die „allgemein anerkannten Regeln in der Nutzung der deutschen Sprache“ hält, ergänzte Merz unter aufbrausendem Applaus auf dem Parteitag.

Der CDU-Chef knüpfte damit an einen Gastbeitrag in den „Badischen Neuesten Nachrichten“ an, den er im August auch inmitten der Krise beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) rund um Vetternwirtschaftsvorwürfe veröffentlicht hatte.