„Zeit, um innezuhalten“ CDU-Bundestagsabgeordneter geht ins Kloster

Das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Thomas Bareiß, kehrt der Politik vorerst den Rücken und nimmt sich eine Auszeit in einem Jerusalemer Kloster. In einem emotionalen Brief an Freunde, Kollegen und Parteigremien begründet er seinen Schritt.