Nach Führungswechsel in der CDU: Kramp-Karrenbauer legt in Umfragewerten zu - Merkel behauptet Platz eins

Berlin Die neue CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat laut einer aktuellen Umfrage in der Wählergunst kräftig dazugewonnen. Die Bundeskanzlerin verzeichnet jedoch immer noch das beste Ergebnis.

In dem am Mittwoch veröffentlichten RTL/n-tv-Trendbarometer legte sie um elf auf 55 Punkte im Vergleich zur September-Umfrage zu und kletterte damit auf Rang zwei. Bundeskanzlerin Angela Merkel behauptete auch nach Abgabe des CDU-Vorsitzes in der Forsa-Umfrage Platz eins mit einem ebenfalls deutlichen Plus von zehn Zählern auf 60 Punkte. Auf Platz drei folgt Grünen-Chef Robert Habeck mit unveränderten 50 Punkten, vor SPD-Vize und Bundesfinanzminister Olaf Scholz, der einen Punkt auf 47 Zähler zulegt.