Neuer Vorschlag : CDU-Abgeordnete wollen mit Wald-Initiative das Klima retten

Berlin Mit einer internationalen Wald-Initiative will eine Gruppe von CDU-Abgeordneten den Klimaschutz voranbringen. Anlass für den Vorstoß ist eine Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) Zürich.

Sie wollten erreichen, dass Deutschland sich in seiner Außen-, Entwicklungs- und Umweltpolitik noch stärker gegen Abholzung, für Wiederaufforstung und für nachhaltige Waldwirtschaft einsetzt, wie der Abgeordnete Peter Weiß (CDU) der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er arbeitet in der Fraktion zum Schwerpunkt Lateinamerika. Zu der sechsköpfigen Gruppe gehört demnach auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen.

Am Wochenende hatte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) bereits ein Programm zur Wiederaufforstung der Flächen in Deutschland gefordert, auf denen der Wald durch Dürre, Stürme, Brände und Schädlinge beschädigt worden ist. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Wochenende in ihrem Podcast gesagt, die Bundesregierung habe einen „besonderen Blick auf den Wald“ und werde den Waldbauern „in besonderer Weise unter die Arme greifen“.