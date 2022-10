BSI-Chef Schönbohm unter Druck : Grünen-Chef schließt Ermittlungen durch Bundesanwaltschaft nicht aus

Exklusiv Berlin Der oberste IT-Sicherheitschef Deutschlands steht wegen Verbindungen zu einem Verein mit Kontakten zu russischen Geheimdiensten unter Druck. Sollten sich die Vorwürfe gegen Arne Schönbohm erhärten, sieht Grünen-Chef Omid Nouripour die Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe am Zug.

Nach den heiklen Vorwürfen gegen den Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, hat Grünen-Chef Omid Nouripour mögliche Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe nicht ausgeschlossen. „Wenn die Vorwürfe sich dort erhärten und es tatsächlich Verstrickungen zu russischen Sicherheitsbehörden gibt, stellt sich nicht mehr nur die Frage, wer an der BSI-Spitze steht. Dann ist das ein Fall für die Generalbundesanwaltschaft“, sagte Nouripour unserer Redaktion. Zugleich warnte er davor, dass dringende Reformen der IT-Sicherheit verschleppt werden. „Die Personaldebatte darf auf jeden Fall nicht dazu führen, dass dringende Reformen zur IT-Sicherheit verschleppt und die benötigten Mittel dafür nicht bereitgestellt werden“, betonte Nouripour.