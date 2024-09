Carolabrücke in Dresden Bund gibt 400.000 Euro für Suche nach Einsturzursache

Viele Brücken gerade in Ostdeutschland sind wohl ähnlicher Bauart wie die Carolabrücke in Dresden – konstruiert mit für „Spannungsrisskorrosion empfindlichen Spannstahl“, wie es unter Experten des Bundesverkehrsministeriums heißt. Deswegen will die Bundesregierung jetzt rasch die tatsächliche Ursache für den Teileinsturz der Brücke in den frühen Morgenstunden des 11. Septembers herausfinden. Nach Informationen unserer Redaktion stellt die Regierung dafür 400.000 Euro zur Verfügung.