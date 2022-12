Kritik der Caritas Entlastungspakete erreichen viele Bedürftige nicht

Sie hoffe, dass etwa die Jobcenter „ihren Ermessensspielraum so nutzen, dass keine Bürgerin, kein Bürger und keine Familie mit Kindern in der Not alleingelassen wird“, fügte Paus hinzu. Zugleich rief sie „alle Menschen in Notsituationen auf, keine Scheu zu haben, die entsprechenden Anträge etwa zur Übernahme der Stromkosten an die Jobcenter zu stellen“.