G7-Außenminister in Italien Capri-Sonne und dunkle Kriegswolken

Baerbock kommt gerade aus Israel, wo sie erneut Netanjahu getroffen und gesprochen hat. 120 Minuten Auge in Auge waren es bei ihrem letzten Gespräch Mitte Februar. 90 Minuten Nahkampf mit Netanjahu dieses Mal. Ob der Mann, der auch bei vielen Israelis als Hardliner gilt, sich von Verbündeten und Partnern überhaupt beeindrucken lässt? Kürzlich erst hat er zur Frage einer israelischen Reaktion auf die iranischen Drohnenangriffe offen in die Kamera gesagt, jede Regierung treffe ihre eigenen Entscheidungen. Baerbock hat Netanjahu gemeinsam mit ihrem britischen Amtskollegen David Cameron bearbeitet. Sehr viel mehr als einen dringenden Appell zur Zurückhaltung kann sie bei Netanjahu auch mit dem Gewicht ihres Ministeramtes nicht platzieren. Reden, zuhören, überzeugen – aber „Bibi“ hört sie am Ende fernsehöffentlich sagen, er mache sein Ding. Nur welches Ding er macht, zu welchem Schlag Israel gegen Iran ausholt, ob womöglich iranisches Kernland angegriffen wird oder doch die sogenannten „Proxys“, die Stellvertreter des Mullah-Regimes – Hamas, Hisbollah oder Huthis -- getroffen werden, ist offen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell, der wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gleichfalls am G7-Tisch in Capri sitzt, warnt: „Wir sind am Rand eines Krieges.“ Dazu passen die dunklen Regenwolken, die gerade über die Insel vor Neapel ziehen, ehe sich später wieder die Capri-Sonne zeigt. Baerbock spielt auf ihre Anfahrt mit der Fähre am Vorabend an. „Die Überfahrt hierher war stürmisch.“ Das Wetter als Zeichen, „wie stürmisch gerade die globalen Zeiten sind.“ Die Grünen-Politikerin äußert sich überzeugt, dass die iranischen Drohnenangriffe auf Israel dem Regime in Teheran nicht geholfen hätten: „Wir tun alles dafür, dass der Iran, der sich mit seinen Militäraktionen am Wochenende noch weiter isoliert hat, isoliert bleibt.“