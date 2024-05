Umstrittene Legalisierung Lauterbach diskutiert mit Schülern über Cannabis

Ganz zum Schluss stellt dann doch noch ein Schüler die Frage, auf die viele der Anwesenden in der Aula des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Berlin gewartet hatten: „Herr Lauterbach, haben Sie vor zu kiffen?“ Der Bundesgesundheitsminister sitzt mit Schülern der Oberstufe zusammen und will seine umstrittene Cannabis-Reform erklären. Vor allem will er an diesem Tag im Prenzlauer Berg über die Gefahren der nun legalen Droge aufklären.