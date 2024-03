Legalisierung zum 1. April Widerstand gegen Cannabis-Reform formiert sich

Beispiel Energiepolitik: Der Kompromissvorschlag der Ampel, den Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zur Kraftwerksstrategie durchsetzen konnte, reicht dem Industrieland NRW mit seinen energieintensiven Branchen Chemie, Stahl, Aluminium, Glas Papier und Zement hinten und vorne nicht. Und so machte Wirtschaftsministerin Mona Neubaur in ungewöhnlicher Schärfe klar, dass eine Nachbesserung unumgänglich sei. Zwar wies sie darauf hin, dass die Blockade der ursprünglich von Habeck vorgesehenen 24 GW an Kraftwerksreserve wohl am Widerstand der FDP gescheitert sei. Doch da Habeck nun mal auch den aktuellen Kompromiss mit gerade einmal 10 GW mitverantworten muss, ist der Druck, den die NRW-Grüne Neubaur nun auch über die von ihr für Ende März angekündigte Bundesratsinitiative aufbaut, durchaus als unfreundlicher Akt für den Parteifreund zu verstehen. Ein anderes Beispiel ist die Flüchtlingspolitik. Die in NRW zuständige Ministerin Josefine Paul (Grüne) hat sich durchaus klar dazu positioniert, dass es konsequentere Rückführungen geben müsse: „Rückführungen und freiwillige Rückkehr sind auch Teil von Migrationspolitik, diese gestaltet die Landesregierung rechtsstaatlich, fair und humanitär", hatte sie dazu ausgeführt. Die Zahl der Abschiebungen in NRW sind in ihrer Amtszeit nicht etwa zurückgegangen, sondern leicht gestiegen. Zudem spricht sie sich – für eine Grünen-Ministerin – ungewöhnlich klar dafür aus, dass es deutlich mehr Rückführungsabkommen mit Drittstaaten geben müsse. Auch hier kommt die Realpolitik deutlich kräftiger zum Vorschein, als so manchem in ihrer Partei lieb sein dürfte.