„Cannabisfreie Zone“ Im Bundestag sollen keine Haschkekse auf den Tisch

Im Parlament ist es derzeit so: Durch das Bundesnichtraucherschutzgesetz besteht auch für die Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages grundsätzlich ein Rauchverbot. „Mit dem Inkrafttreten des Cannabisgesetzes wird auch ausdrücklich für das Rauchen von Cannabisprodukten das Verbot des Bundesnichtraucherschutzgesetzes wirksam“, so ein Sprecher der Verwaltung zu unserer Redaktion. Aber: Es gibt einige Raucherbereiche außerhalb der Liegenschaften, etwa in den Innenhöfen. Rein rechtlich kann also nun draußen ein Joint geraucht werden.