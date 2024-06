Nach Entscheidung des Bundestages THC-Grenzwert vorerst nicht im Bundesrat

Am Donnerstagabend hatte der Bundestag das Gesetz verabschiedet und damit rund zwei Monate nach der begrenzten Freigabe von Cannabis die Regelungen noch einmal nachgebessert. Analog zur Promillegrenze beim Alkohol soll es nach dem Willen der Ampel-Fraktionen künftig für Cannabis am Steuer einen Grenzwert von 3,5 Nanogramm des berauschenden Wirkstoffs THC geben. Wegen der Risiken des Mischkonsums gilt nach dem Cannabis-Genuss ein komplettes Alkoholverbot im Straßenverkehr. Für Fahranfänger ist Cannabis am Lenkrad vollständig tabu.