Toleranzpolitik im Nachbarland : Wie die Niederlande den Cannabiskonsum verwalten

Berlin Die Bundesregierung diskutiert darüber, Cannabis in Deutschland zu legalisieren. In den Niederlanden wird der Cannabiskonsum seit Jahren toleriert. Das Beispiel zeigt: Die Situation ist schwer zu regulieren.

Ein gängiges Urteil in Deutschland lautet: In den Niederlanden ist der Cannabishandel legal. Das Vorurteil stimmt jedoch nicht: Kiffen ist in den Niederlanden zwar erlaubt, aber niemals legalisiert worden. In mehr als 200 von 344 Gemeinden - etwa in Rotterdam - ist der Konsum von Cannabis im öffentlichen Raum nicht gestattet. Wer auf der Straße damit erwischt wird, kann eine Geldstrafe von 95 Euro bekommen. Zu Hause oder in einem Coffeeshop ist das Rauchen dagegen erlaubt. Wer mehr als fünf Gramm Cannabis besitzt, kann auch in den Niederlanden strafrechtlich verfolgt werden. Der Besitz von fünf Gramm wird toleriert, aber bei Kontrollen zieht die Polizei es ein.