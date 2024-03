Bundesrat könnte Reform verzögern Was bei Cannabis geplant ist und wie es jetzt weitergeht

Der Besitz von mehr als 50 Gramm bleibt illegal, auf den Besitz größerer Mengen steht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Wer in der Öffentlichkeit einen Joint raucht, darf das nicht in Sichtweite von Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Sportplätzen tun. In den Cannabis-Clubs ist kiffen verboten. Dealen bleibt für alle strafbar. Außerdem ist auch künftig die Weitergabe an Minderjährige streng verboten, die Strafen werden verschärft. So wird etwa der Verkauf von Cannabis an Minderjährige mit mindestens zwei Jahren Freiheitsstrafe statt bisher einem Jahr geahndet. Werden Jugendliche mit Cannabis erwischt, muss die Polizei die Eltern informieren und in schwierigen Fällen die Jugendämter einschalten.