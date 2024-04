Cannabis-Teillegalisierung seit 1. April Kiffen ist jetzt erlaubt – doch große Probleme bleiben

Seit Cannabis zum 1. April von der Liste der verbotenen Substanzen im Betäubungsmittelgesetz verschwunden ist, dürfen Erwachsene ab 18 Jahren die Droge zu Hause aufbewahren (maximal 50 Gramm) und mit sich führen (maximal 25 Gramm). Das gilt aber nur für den Eigenverbrauch, Weitergabe und Verkauf bleiben verboten. Zu Hause ist der Anbau von drei Pflanzen erlaubt. Angebaut werden darf auch in neuen Cannabis-Clubs – allerdings erst ab 1. Juli und unter Einhaltung strenger Auflagen. Konsumiert werden darf in diesen Clubs nicht. In der Öffentlichkeit darf grundsätzlich schon gekifft werden, wenn dies nicht explizit verboten ist. Doch es gibt Einschränkungen: nicht auf Spielplätzen, in Schulen, Sportstätten, Kinder- und Jugendeinrichtungen und jeweils in Sichtweite davon. Zwischen 7.00 und 20.00 Uhr ist Kiffen auch in Fußgängerzonen tabu.