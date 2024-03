Teil-Legalisierung ab 1. April Legalisierung kommt – doch Cannabis bleibt gefährlich

Die Befürworter erhoffen sich ein Zurückdrängen des Schwarzmarktes und mehr Kinder- und Jugendschutz plus mehr Aufklärung über die Gefahren des Cannabis-Konsums. Ob es so kommt, wird sich erst in einigen Monaten oder gar Jahren zeigen. Entscheidend ist, dass nun die Aufklärung in Schulen, Arztpraxen und Jugendvereinen ernst genommen wird. Es gilt, junge Menschen vor dem Konsum zu schützen, der künftig noch viel häufiger als bislang in der Öffentlichkeit stattfinden wird.