Alle Fragen und Antworten Das sind die Pläne zur Cannabis-Legalisierung

In einem zweiten Schritt soll neben dem Verkauf in Cannabis-Clubs auch die Abgabe der Droge in Fachgeschäften ermöglicht werden – aber nur als befristetes Modellvorhaben. Das heißt: In verschiedenen Bundesländern soll Unternehmen in ausgewählten Städten und Kreisen die Produktion, Vertrieb sowie Abgabe von Genusscannabis in Fachgeschäften ermöglicht werden. Das Projekt ist auf fünf Jahre befristet und wird in der Zeit wissenschaftlich begleitet, um die Auswirkungen auf den Schwarzmarkt und den Cannabis-Konsum in den Testgebieten zu untersuchen. Damit es nicht zu einem Cannabis-Tourismus kommt, soll in den Regionen nur so viel angebaut werden, wie dort auch konsumiert werden kann.