Legalisierung ab 1. April? Was die Einigung bei der Cannabis-Reform bedeutet

Mit der Einigung in der Koalition ist die Debatte über eins der umstrittensten Projekte der Ampel wohl längst noch nicht abgeschlossen. Die Union befürchtet, dass der Schwarzmarkt nicht eingedämmt, sondern gefördert wird. Durch einen gesteigerten Cannabis-Konsum könnte zudem die Verkehrssicherheit beeinträchtigt werden, meinen Kritiker. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) warnte vor gesundheitlichen Risiken und kündigte eine restriktive Auslegung durch die bayerische Landesregierung an. Auch in der Ampel-Koalition bleibt das Gesetz umstritten. Der SPD-Abgeordnete Christian Fiedler – von Beruf Kriminalbeamter – kündigte an, gegen die Legalisierung zu votieren. Einem Gesetz, das zu einer „Entkriminalisierung von Dealern und sinnloser Mehrarbeit für die Polizei“ führe, könne er nicht zustimmen, sagte er unserer Redaktion. „Die Organisierte Kriminalität lacht sich dabei ins Fäustchen“, so Fiedler.