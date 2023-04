Ampel-Pläne zum Cannabis Der Joint kreist noch lange nicht

Die Koalition ist im Prinzip mit ihrem großen Plan einer kontrollierten, aber weitgehenden Cannabis-Freigabe gescheitert. Daran ändern auch die neuen Eckpunkte nichts. Sie hat unterschätzt, was auf sie zukommen würde, wenn man zwangloses Kiffen ermöglichen will. Fünf Ministerien hatten ein Wörtchen mitzureden; mehrere Kommissionen grübelten über das Vorgehen. Ein Aufwand sondergleichen, mit dem der Regierungsapparat gebunden wurde. Dann die europäische Dimension. Und schließlich war und ist in der Ampel nicht jeder von dem Projekt begeistert. Weil es spaltet. Weil es eigentlich Dringlicheres gibt in diesen Tagen. Und weil die Umsetzung in die Praxis jetzt nicht minder kompliziert werden wird, etwa für den Verkehrsbereich. Der ganze Plan könnte die Murks-Maut der Ampel werden.