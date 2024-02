Beschluss im Bundestag Cannabis-Reform mit Risiko für Minderjährige

Vielleicht werden Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und die anderen Befürworter auch recht haben, dass der Schwarzmarkt an Attraktivität verlieren und zurückgehen wird. Schließlich wird der Zugang zu Cannabis für Erwachsene leichter und legal, wenn auch nicht völlig ohne Hürden sein (Stichwort Mitgliedschaft in Cannabis-Clubs). Doch gerade darin liegt ja auch ein Risiko. Es ist zu erwarten, dass mit der Reform die Menge an angebautem Cannabis nach oben gehen wird. Damit wird Experten zufolge auch der Konsum steigen. Und damit wird es mehr Möglichkeiten für Minderjährige geben, in Kontakt zu kommen mit Cannabis, das als Einstiegsdroge gilt und bei unter 25-Jährigen bleibende Hirnschäden verursachen kann.