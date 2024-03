Ärger bei Innen- und Justizministern Länder wollen Cannabis-Legalisierung im Bundesrat stoppen

Die Innen- und Justizminister der Länder haben teils erhebliche Bedenken mit Blick auf die geplante Cannabis-Legalisierung. Vor der Befassung des Bundesrates am 22. März wollen sie nun ihren Widerstand so formieren, dass die vom Bundestag bereits beschlossene Reform noch verschoben oder sogar ganz gestoppt wird. „Ich kann dem Abstimmungsverhalten im Bundesrat nicht vorgreifen, aber wenn es nach mir geht, muss das Cannabisgesetz in seiner jetzigen Form unbedingt gestoppt werden“, sagte etwa Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) unserer Redaktion.