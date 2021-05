Zwölf Thesen zur Cancel Culture : Politisch korrekt – was ist eigentlich noch erlaubt

In einer übersteigerten politische Korrektheit wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Foto: picture alliance / Zoonar/DesignIt

Analyse Ein neuer Ausdruck macht derzeit die Runde – Cancel Culture. Danach muss jemand mit dem Verlust von Ansehen oder Job rechnen, wenn er oder sie sich nicht politisch korrekt ausdrückt. Ein Angriff auf die Meinungsfreiheit?

Von Martin Kessler und Julia Rathcke

Der Kampf um Sprache war und ist immer auch eine Machtfrage. Gerade totalitäre Regime wie der Nationalsozialismus und der Kommunismus verordneten klare Sprachbilder und Sprachwendungen, um die Menschen zu indoktrinieren, zu verfolgen und zu bestrafen. Auf einer ganz anderen Ebene ist auch in Demokratien ein heftiger Konflikt entbrannt, was öffentlich sagbar ist und was nicht, was politisch korrekt ist und was nicht. Der Begriff der Cancel Culture macht die Runde.

Der aus dem angelsächsischen Raum stammende Begriff bezeichnet den Boykott von Personen, denen diskriminierende Sprache oder Haltungen vorgeworfen werden. Längst hat dieser Vorwurf auch in Deutschland Einzug gehalten. Jüngstes Beispiel sind Äußerungen des früheren Nationaltorhüters Jens Lehmann und des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer (Grüne) gegenüber dem schwarzen Ex-DFB-Auswahlspieler Dennis Aogo. Sie wurden als rassistisch bewertet, kosteten Lehmann den Job und bescherten Palmer ein Parteiausschlussverfahren. Ironie der Geschichte: Auch Aogo verlor seine Stellung als TV-Experte, weil auch der Ex-Profi politisch unkorrekte Begriffe wie „Vergasung“ und „Zigeuner“ in der Vergangenheit benutzt hatte.

Ist das nun Cancel Culture oder notwendige Reaktion auf diskriminierende Äußerungen? Wer bestimmt, was gesagt werden darf und was nicht? Ist gar unsere Meinungsfreiheit in Gefahr, weil sich angeblich eine linksliberale Elite anmaßt, Sprachverbote zu verhängen, wie einige argwöhnen? Oder erlaubt ein scheinbar anonymes Netz ohne Anstandsregeln üble rassistische oder frauenfeindliche Beleidigungen?

Die Diskussion darüber ist breit, ein gutes Zeichen. Aber auch die Eiferer auf beiden Seiten legen es darauf an, den Konflikt eskalieren zu lassen. Unsere Redaktion hat sich deshalb Gedanken gemacht, wie Meinungsfreiheit und eine Diskussion unter Wahrung allgemein akzeptierter Regeln zusammengehen können. Dazu wurden zwölf Thesen aufgestellt und erläutert, die freilich ihrerseits wieder in Zweifel gezogen werden können. So funktioniert eine offene Debatte – das Fundament unserer Demokratie – nun einmal.