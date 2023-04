Streit um Bundestagsmandate Karlsruhe überprüft schwarz-rote Wahlrechtsreform

Wie kann man den zu groß gewordenen Bundestag auf Normalmaß zurechtstutzen – fair und gerecht für alle Parteien? Darüber schwelt aktuell ein heftiger Streit, aber die Frage treibt die Politik seit Jahren um. 2020 gab es schon einmal eine Wahlrechtsreform, durchgesetzt von der schwarz-roten Koalition. FDP, Grüne und Linke, damals allesamt in der Opposition, hatten deswegen das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet. Am Dienstag wurde nun in Karlsruhe verhandelt – obwohl die Kläger von einst in Sachen Wahlrecht heute bei Weitem nicht mehr an einem Strang ziehen.