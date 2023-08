Reformpläne des Justizministers Das wahre Problem beim Unterhaltsrecht

Doch die geplante Reform ignoriert ein grundsätzliches Problem der Unterhaltsregelung: Väter, die sich weder um das Kind noch um Zahlungen kümmern, sind kaum zu belangen. 47 Prozent aller Trennungskinder erhalten gar keinen Unterhalt, der Staat muss einspringen. Weil der zuständige Elternteil (zu 85 Prozent Männer) nicht zahlen kann oder will. 2022 beliefen sich diese Ausgaben von Bund, Ländern und Kommunen auf 2,5 Milliarden Euro. Die Zahlungen zurückzuholen, „ist eine mühevolle und langwierige Aufgaben“ schreibt das Bundesfamilienministerium. Es bleibt an Ländern und letztlich an Jugendämtern hängen, deren Mittel begrenzt sind. Hier sollte der Justizminister ansetzen.