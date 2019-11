Kampf gegen Judenhass : Bundesweites Meldesystem soll antisemitische Vorfälle dokumentieren

Berlin „Wir haben es heute mit einem neuen, neu erstarkten Antisemitismus zu tun.“ Das sagt der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und fordert ein dezentrales, bundesweites Meldesystem.

Es bedürfe in Deutschland einer Kultur der staatlichen und gesellschaftlichen Sanktionierung von Antisemitismus, fügte Klein hinzu. Er verwies auf den Anschlag in Halle Anfang Oktober. Diese Tat sei ein „Einschnitt“, nach dem die antisemitische Bedrohung von niemandem mehr ignoriert werden könne. Zwei Menschen seien getötet worden und die jüdische Gemeinschaft nur haarscharf einem Massaker entgangen. Bei dem antisemitisch motivierten Anschlag hatte der schwer bewaffnete Täter am 9. Oktober vergeblich versucht, während eines Gottesdienstes in die Synagoge zu gelangen.