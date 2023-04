Bundeswehr Pistorius will „Extremisten umgehend aus dem Dienst entlassen“

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will gesetzliche Regelungen zur schnelleren Entlassung von Rechtsextremisten aus der Bundeswehr auf den Weg bringen. Er kündigte am Donnerstag im Bundestag in Berlin an, eine Änderung des Soldatengesetzes solle „hoffentlich vor der Sommerpause“, ansonsten gleich danach ins Parlament eingebracht werden. Damit würden die Bedingungen verbessert, damit „diejenigen, die nachweislich gegen unsere Verfassung arbeiten und sie ablehnen, schneller aus dem Dienst entfernt werden können“. Der Minister fügte hinzu, dass der überwiegende Teil der Truppe „fest auf dem Boden des Grundgesetzes“ stehe.