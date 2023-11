Tagung der Bundeswehr Scholz und Pistorius und ein Paradigmenwechsel für die Streitkräfte

Doch Geld allein ist nicht alles. Neben der technischen Ausstattung mangelt es in der Bundeswehr an Personal. Auf absehbare Zeit wird es weder genug Soldaten geben, noch Mitarbeiter in der Wehrverwaltung. Sparkurs und demografischer Wandel mitsamt des Fachkräftemangels hinterlassen auch im administrativen Apparat der Bundeswehr Spuren. Eng verzahnt mit dem Personalproblem ist die Stellung der Bundeswehr in der Gesellschaft, da sind sich Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) einig. Sie begrüßten daher Vorstöße ihrer Partei, wie in den USA auch in Deutschland einen bundesweiten Veteranentag einzuführen – zur Ehrung der Soldaten, die Dienst für ihr Land tun. Scholz warb angesichts der gewachsenen Herausforderungen für „mehr Verständnis und Respekt für die Truppe“.