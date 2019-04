Nicht Nato-tauglich : Bundeswehr muss Panzer für 228 Millionen Euro aufrüsten

Berlin Die Aufrüstung von 41 Puma-Panzern für Einsätze der Nato-Speerspitze VTJF wird einem Medienbericht zufolge mindestens 228,1 Millionen Euro kosten. Die Panzer sollen bis 2023 einsatzbereit sein.

So müssten ein neues Waffensystem, Sichtmittelverbesserungen, neue Datenkanäle und diverse Fahrzeugteile nachgerüstet werden, zitierte der „Tagesspiegel“ am Donnerstag aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums an den Grünen-Politiker Tobias Lindner. Die Panzer sollen bis 2023 für die Nato-Speerspitze einsatzbereit sein.