Medienbericht : Mützenich spricht sich gegen Aufrüstung und höhere Militärausgaben aus

Osnabrück Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck haben zuletzt eine Aufstockung der Gelder für die Bundeswehr befürwortet. SPD-Fraktionschef Mützenich widerspricht - und macht einen anderen Vorschlag.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hat sich auch trotz des russischen Einmarsches in die Ukraine gegen höhere Militärausgaben in Deutschland ausgesprochen. "Wir werden der Bundeswehr alles zur Verfügung stellen, was sie für ihren Auftrag benötigt", sagte Mützenich im Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ, Samstag). "Aber immer noch mehr Aufrüstung kann nicht die Antwort sein."