5,5 Milliarden Euro für Jets : Luftwaffe soll 38 neue Eurofighter bekommen

Berlin Die Luftwaffe soll mit 38 neuen Kampfflugzeugen vom Typ Eurofighter ausgerüstet werden. Am Donnerstag haben die Haushaltspolitiker des Bundestages grünes Licht für das Beschaffungsprogramm im Umfang von etwa 5,5 Milliarden Euro gegeben.

Der neue „Eurofighter Tranche4“ sei das beste und modernste Kampfflugzeug, das Europa derzeit zu bieten habe, verspricht Hersteller Airbus. Die Entscheidung Deutschlands dürfte in der Schweiz verfolgt werden und die Exportchancen des Eurofighter erhöhen, so hofft der Hersteller. Hier bietet Deutschland gemeinsam mit Airbus den Eurofighter als Ersatz für die F-18 Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe an. Abgabe des Angebots in der Schweiz ist der 18. November.