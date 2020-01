Irak : Hoffnung auf Bagdad

Berlin Im Fall der Fälle würde die Bundeswehr schnell aus dem Irak abziehen. Aber ein jähes Ende der internationalen Anti-IS-Mission wäre fatal.

Es ist nur noch ein sehr schmaler Grat, auf dem sich die internationale Gemeinschaft, die Nato, die Bundesregierung und die Bundeswehr im Irak bewegen können. Es kommt jetzt alles auf die Regierung in Bagdad an, ob – und wenn welche - ausländische Truppen nach der Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani und seiner Begleiter auf irakischem Boden durch US-Militär bleiben dürfen.

Es ist richtig, dass Angela Merkel, Emmanuel Macron und Boris Johnson versuchen, zu retten, was zu retten ist und Bagdad auffordern, die Anti-IS-Koalition weiter zu unterstützen. Nur verlangen sie damit von Adel Abdel Mahdi die Besonnenheit, die US-Präsident Donald Trump beim Befehl zum Angriff auf Soleimani, bei dem auch ein irakischer Generals starb, vermissen ließ. So klar die Gefahr durch den Terroristen Soleimani war, so sehr hat Trump mit der für eine Demokratie unvereinbaren gezielten Tötung dieses Feindes den Hass in der Region blitzartig neu entflammt.