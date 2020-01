Bundeswehr im Irak: Kramp-Karrenbauer will, dass Truppen bleiben

Berlin Das Bundesverteidigungministerium veröffentlichte ein Video, in dem Annegret Kramp-Karrenbauer sich zum Verbleib der Bundeswehr-Truppen im Irak äußert. Abhängig sei diese Frage vor allem von der Entscheidung der irakischen Regierung.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat nach einem Truppenbesuch im Irak klargestellt, dass die Bundeswehr in dem Land aktiv bleiben möchte. „Wir werden hier weiter gebraucht und wir wollen bleiben – immer vorausgesetzt, die irakische Regierung hält an ihrer Einladung fest“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwochabend laut einer Twitter-Botschaft ihres Ministeriums. Zuvor hatte sie Bundeswehrsoldaten im nordirakischen Erbil und auch in Jordanien besucht sowie politische Gespräche in Bagdad geführt.