Belastungsstörungen nach Einsätzen: Bundeswehr hat Engpässe bei Behandlung traumatisierter Soldaten

Berlin Immer mehr Soldaten kommen mit psychischen Beschwerden aus Einsätzen zurück. Die Bundeswehr kann sich jedoch nicht ausreichend um sie kümmern.

Die Bundeswehr hat nicht nur bei Waffen und Gerät mit großen Lücken zu kämpfen, auch der zunehmenden Zahl von im Einsatz psychisch erkrankten Soldaten werden die medizinischen Versorgungsstrukturen nur unzureichend gerecht. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf AfD-Anfrage geht hervor, dass derzeit nur knapp 76 Prozent der vorgesehenen Stellen in den psychiatrischen Abteilungen der Bundeswehrkrankenhäuser besetzt sind. Allerdings gehen davon noch alle Ärzte und Pfleger ab, die selbst im Einsatz, in Lehrgängen, in Urlaub oder krank sind. Nur 30 Prozent der eingeplanten Betten stehen auch tatsächlich zu Verfügung (48 statt 160).

In seinem Jahresbericht hatte der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels bereits die weiten Wege zu den Truppenärzten bemängelt und davon berichtet, dass einzelne Soldatinnen und Soldaten inzwischen auf die Krankmeldungen verzichten und sich Medikamente privat beschaffen. Bartels stellte insbesondere bei den psychisch erkrankten Soldaten fest, dass sich bei vielen Soldaten die Erkrankungen chronifiziert hätten und es fraglich sei, „ob die Bundeswehr den bestehenden Behandlungsbedarf noch adäquat befriedigen kann“. In der jüngsten Antwort verweist das Ministerium auf Baumaßnahmen an den Standorten der Bundeswehrkrankenhäuser, beantwortet die Frage nach dem Zeitpunkt, an dem eine Besserung zu erwarten ist, jedoch nicht.