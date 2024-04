Antrag von Ampel und Union Nationaler Tag für alle Veteranen – mit Picknick und Bands

Thomas de Maizière dürfte die Vorlage mit einem Schmunzeln lesen, vielleicht sogar so etwas wie späte Bestätigung empfinden. Na also, geht doch. Wenn die Fraktionen der Ampel-Koalition gemeinsam mit der Union in dieser Woche einen Antrag zur Einführung eines Veteranentages in den Bundestag einbringen, könnte de Maizière in den April 2012 zurückblättern. Der CDU-Politiker hatte schon damals als Verteidigungsminister einen Ehrentag für ehemalige Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch gebracht. De Maizière fand bereits da, dass es an der Zeit sei, die Leistungen der Soldaten als Dienst am Gemeinwohl zu würdigen. Als Ehrentag schlug er den 22. Mai vor, weil 1956 an diesem Datum die verfassungsrechtlichen Grundlagen für die Bundeswehr in Kraft getreten seien.