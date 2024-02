EU-Mission Bundeswehr soll weitere 10 000 ukrainische Soldaten ausbilden

Deutschland will in diesem Jahr weitere 10 000 Soldaten aus der Ukraine ausbilden. Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller sagte am Mittwoch in Brüssel, das Training solle wie im vergangenen Jahr im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission EUMAM erfolgen. Für Deutschland sei klar, dass man weiter fest an der Seite der Ukraine stehe.