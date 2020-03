Ende der Tornado-Aufklärungsflüge : Bundestag beschließt weiteren Anti-IS-Einsatz der Bundeswehr

Deutsche Soldaten stehen neben einem Tornado-Jet der Bundeswehr auf der Airbase in Al-Asrak in Jordanien. Foto: dpa/Michael Kappeler

Berlin Der Bundestag beschloss, dass die Bundeswehr weiterhin gegen die IS-Miliz im Einsatz sein wird, jedoch ohne weitere Tornado-Aufklärungsflugzeuge. Die Bundeswehr soll die internationale Anti-IS-Koalition dennoch weiter im Bereich des geschützten Lufttransports unterstützen.

Der Bundeswehreinsatz im Kampf gegen die Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) wird ohne die von Deutschland bereitgestellten Tornado-Aufklärungsflugzeuge fortgesetzt. Der Bundestag beschloss am Mittwoch in Berlin einen Antrag zur Ergänzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte. Demnach bietet die Bundeswehr den Partnern in der internationalen Anti-IS-Koalition künftig aber geschützten Lufttransport an.